Carrefour : solide performance au premier semestre

(Boursier.com) — Carrefour fait part d'une forte progression du cash-flow libre net au S1 de +203 ME, Le cash-flow libre net annuel est attendu nettement au-delà de 1 MdE.

Le groupe a annoncé par ailleurs un programme de rachat d'actions complémentaire de 200 millions d'euros et a déclaré viser désormais une génération de free cash flow "nettement" supérieure à un milliard d'euros en 2021.

Le premier distributeur européen, qui a réduit de 430 millions d'euros supplémentaires ses coûts au premier semestre 2021, a maintenu l'ensemble de ses autres objectifs opérationnels et financiers dans le cadre de son plan stratégique Carrefour 2022.

Carrefour a enregistré une hausse de 11,2% à changes constants de son résultat opérationnel courant (ROC) à 740 millions d'euros. Cette performance reflète les réductions de coûts et l'accélération de son activité en France au deuxième trimestre, ce qui a compensé le ralentissement de ses ventes au Brésil.

Un "Digital Day", présentant la stratégie digitale du Groupe, aura lieu le 9 novembre 2021.

Alexandre Bompard, Président-Directeur Général, a déclaré : "Une nouvelle fois ce semestre, Carrefour délivre d'excellents résultats. Ces performances reflètent à la fois la pertinence de notre plan stratégique et l'efficacité de sa mise en oeuvre, grâce au formidable engagement de l'ensemble des collaborateurs. Nous poursuivons sans cesse l'amélioration du service client et gagnons des parts de marché sur l'ensemble de nos marchés clés. Notre croissance organique est soutenue, tandis que les acquisitions créatrices de valeur de ces derniers semestres font l'objet d'une intégration rapide. Enfin, notre nouveau plan d'économie de coûts délivre promptement ses premiers effets. Alors que le contexte sanitaire et macro-économique reste incertain, le Groupe avance avec une grande sérénité vers l'atteinte de ses objectifs, à la fois pour l'exercice 2021, qui constituera une nouvelle année record en termes de génération de cash, et pour le moyen terme. Aussi, nous complétons les 500 ME de rachat d'actions réalisés à fin juillet par un nouveau programme de 200 MEUR. Par ailleurs, dans les mois à venir, nous allons considérablement amplifier notre transformation digitale, dont nous présenterons les grands axes stratégiques à l'occasion d'un Digital Day qui se tiendra le 9 novembre prochain à Paris."