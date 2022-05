Carrefour signe une nouvelle Filière Qualité sur la crème

(Boursier.com) — Carrefour poursuit sa volonté d'accompagner les producteurs français et de proposer à ses clients des produits de qualité, cultivés et fabriqués en France avec la signature, le 3 mai, d'une nouvelle Filière Qualité sur la crème UHT. Celle-ci s'inscrit dans la continuité du partenariat initié en janvier 2021 avec la Laiterie Saint-Denis-de-l'Hôtel et l'Association des Producteurs Laitiers du Bassin Centre sur le lait UHT Filière Qualité Carrefour.

En lançant cette nouvelle Filière Qualité Carrefour (FQC) sur la crème UHT (3 x 20 cl) avec les mêmes producteurs que le lait UHT FQC, l'enseigne réaffirme sa volonté de mettre à disposition de ses clients des produits plus responsables, qui soutiennent des exploitations agricoles à taille humaine sur le territoire français, tout en offrant de nouveaux débouchés à ses producteurs partenaires.

Cette signature repose sur un contrat tripartite entre Carrefour, LSDH et l'APLBC. Celui-ci offre davantage de visibilité et de perspectives aux 326 producteurs concernés avec des garanties de volumes sur 3 ans, ainsi qu'une plus juste rémunération grâce à un prix du lait équitable certifié par le bureau Veritas. Initialement fixé à 390 euros les 1.000 litres en 2021, il se voit revalorisé à 430 euros les 1.000 litres cette année, tant pour le lait que la crème UHT FQC.