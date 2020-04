Carrefour signe une alliance de circonstance avec Uber Eats!

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Carrefour et Uber Eats décident d'allier leurs forces pour aider les Français à s'approvisionner en produits du quotidien!

Dans le contexte actuel du confinement et de la fin de l'accueil du public dans les établissements tels que les restaurants et les centres commerciaux, Carrefour et Uber Eats ont décidé, dès le 6 avril, de permettre de commander via l'application et le site Uber Eats en choisissant un magasin Carrefour préparateur, les produits de leur choix : courses alimentaires du quotidien ou produits d'hygiène et d'entretien.