Carrefour scelle un partenariat avec Meta !

(Boursier.com) — Carrefour annonce le lancement d'un partenariat stratégique ambitieux avec Meta, l'ex-Facebook, qui sera déployé dans les neuf pays intégrés du groupe (France, Italie, Espagne, Roumanie, Pologne, Belgique, Taïwan, Argentine et Brésil). Le partenariat couvrira de nombreux aspects de l'activité de Carrefour, de la communication interne à l'expérience des employés, en passant par la relation client, la publicité numérique et la digitalisation des prospectus, la communication locale et le social commerce. Il inclura de multiples plateformes et services de Meta : Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Workplace. Pour répondre à la volonté de Carrefour de proposer les meilleures expériences digitales, Meta intégrera Carrefour à ses programmes de développement d'expériences mobiles. Ainsi, Meta aidera Carrefour "à construire le futur de son environnement mobile".

Pour digitaliser son expérience client, le groupe travaillera aussi avec Meta pour fournir des expériences instantanées et plus personnalisées via les plateformes WhatsApp et Messenger. En outre, Carrefour permettra aux directeurs de magasin d'accéder à des outils de communication locaux pour activer les plateformes du groupe Meta dans leur zone de chalandise afin de soutenir l'accélération du marketing numérique local.

En lien avec l'essor du live shopping et des nouveaux modèles de consommation, Meta accompagnera également Carrefour dans le développement de son offre d'e-catalogue en utilisant des outils personnalisés et des formats innovants. Carrefour et Meta collaborent déjà pour digitaliser la promotion via l'API WhatsApp Business. La digitalisation des prospectus répond aux nouvelles attentes des consommateurs, avec 70% des Français qui préfèrent les prospectus numériques au papier selon une étude Ipsos pour Meta.

Les deux entreprises développeront également une offre commune de ciblage et de mesure des campagnes au sein de Carrefour Links, la plateforme de Carrefour qui regroupe l'ensemble des solutions de retail media pour améliorer l'efficacité des campagnes publicitaires.

Carrefour franchit également une étape importante dans sa stratégie de communication interne en annonçant le déploiement prévu de Workplace, l'outil de communication de Meta pour les entreprises auprès de ses 320 000 employés ! Il est prévu que Workplace soit progressivement déployé dans toute l'entreprise et ses pays intégrés. L'objectif est de permettre aux collaborateurs de créer des communautés et d'utiliser les fonctionnalités familières des réseaux sociaux dans leur quotidien professionnel pour mieux communiquer entre eux quels que soient leurs positions dans le Groupe, leurs entités, ou leurs pays d'implantation. En supprimant les silos et en connectant tout le monde, Workplace permettra aux employés de Carrefour d'avoir des relations plus directes et de passer plus de temps sur le terrain, au service des clients Carrefour. Enfin, Carrefour commencera à explorer avec Meta les opportunités que la réalité virtuelle pourrait créer, notamment pour la formation des employés.

"Ce partenariat avec Meta incarne la forte accélération de Carrefour dans le domaine des technologies, et sa transformation en Digital retail company. Carrefour évolue pour mieux répondre aux attentes de nos clients, de nos collaborateurs et de nos partenaires", a déclaré Elodie Perthuisot, Directrice Exécutive E-Commerce, Data et Transformation Digitale du Groupe Carrefour. "Nous sommes ravis de soutenir une entreprise française comme Carrefour, l'un des leaders mondiaux de la distribution, et de fournir nos compétences et nos solutions technologiques pour accompagner la transformation numérique du groupe", ajoute Nicola Mendelsohn, Vice-présidente de Meta Global Business Group.