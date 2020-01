Carrefour s'offre Potager City

(Boursier.com) — Carrefour a annoncé l'acquisition de la start-up Potager City, leader de la livraison par abonnement en ligne de paniers de fruits et légumes extra-frais et de saison, issus des circuits courts. Fondée par Yoann Alarçon, Potager City propose différentes formules de box de fruits et légumes, livrées en point-relais ou en entreprise et accompagnées de recettes "saines, simples et rapides pour mieux s'alimenter au quotidien". Pour cela, la start-up a bâti un réseau unique de plus de 750 producteurs locaux, maraîchers et arboriculteurs partenaires, sélectionnés pour la qualité de leurs produits, leur savoir-faire et leur engagement en faveur d'une production responsable, favorisant le goût. La start-up, basée à Lyon, emploie 110 personnes et livre 350 villes en France à travers 7 bases logistiques et un maillage de plus de 3.300 points de retrait, lui permettant ainsi d'être au plus près des consommateurs et des producteurs partenaires. L'intégration de Potager City au sein du groupe Carrefour va lui permettre "d'accélérer son développement et de rendre plus largement accessible le mieux manger".