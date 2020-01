Carrefour s'offre Dejbox dans la livraison de repas

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Carrefour débute la journée en repli de près de 1% à 14,89 euros ce lundi. Le groupe de grande distribution se lancerait dans la livraison de repas en procédant à l'acquisition de Dejbox, croit savoir Le Figaro, selon lequel les hypermarchés du groupe vont préparer ainsi les plats livrés par cette start-up aux salariés de sociétés partenaires. La start-up en question, créée en 2015, avait réalisé plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Elle sert 400.000 repas par mois dans les agglomérations de Lille, Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes et Grenoble...

Carrefour aurait acheté 60% de Dejbox, selon le Figaro. "Cette acquisition, qui reflète la volonté de Carrefour de devenir le leader de l'e-commerce alimentaire, est stratégique", ajoute pour sa part Amélie Oudéa-Castera, directrice du digital et de l'e-commerce de Carrefour, citée par Le Figaro. "Elle va nous permettre d'investir le segment en forte croissance de la livraison de repas avec une offre axée sur la qualité et accessible à tous", ajoute la responsable. Carrefour, qui développe déjà comme ses rivaux une offre de restauration dans ses magasins, entendrait ainsi se diversifier et adapter son offre aux nouvelles habitudes de consommation.