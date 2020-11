Carrefour s'offre Bio c' Bon

(Boursier.com) — Le Tribunal de Commerce de Paris a décidé de retenir l'offre de Carrefour pour la reprise de l'enseigne Bio c' Bon. Cette acquisition stratégique vient conforter l'ambition du groupe de devenir le leader du bio et de la transition alimentaire pour tous. Le tribunal valide également le projet social de Carrefour qui s'est engagé à préserver l'emploi de plus de 1.000 salariés Bio c' Bon, soit la quasi-totalité de l'effectif actuel.

Cette acquisition permettra à Carrefour d'accélérer le développement de sa présence dans la distribution spécialisée bio en centre urbain, un secteur en forte croissance, avec un concept très complémentaire des enseignes existantes du groupe. Le prix est de 60 millions d'euros. Bio c' Bon a développé un réseau de distribution spécialisé très attractif, alliant un concept de magasin contemporain et une offre adaptée aux centres urbains dans des emplacements de première qualité. Le réseau Bio c' Bon vient ainsi renforcer le pôle des magasins bio spécialisés après l'acquisition de So.bio (avril 2019, 23 magasins à ce jour) et de la société BioAzur (octobre 2020, 5 magasins à ce jour).

Ce renforcement des magasins bio est conduit en parallèle de l'expansion de l'offre bio digitale, menée avec l'acquisition de Greenweez (2016), de Planeta Huerto en Espagne (octobre 2018) et de Sorgente Natura en Italie (octobre 2019). Cette opération a fait l'objet d'une dérogation à l'effet suspensif du contrôle des concentrations et sera soumise à l'examen de l'Autorité de la Concurrence dans les prochaines semaines.