Carrefour s'engage à réduire la consommation d'électricité de ses magasins en cas de signal rouge

(Boursier.com) — Le Groupe Carrefour devient partenaire d'EcoWatt, "météo de l'électricité" développée par RTE (Réseau de Transport d'Electricité) avec le soutien de l'ADEME et s'engage à réduire ou décaler sa consommation d'électricité dans ses magasins lors de périodes de fortes tensions pour le système électrique (signal rouge). Il participera ainsi à la réduction de la consommation électrique en France et est la première enseigne de grande distribution à rejoindre un tel dispositif.

La Charte EcoWatt, un dispositif en faveur d'une électricité plus responsable

Afin de contribuer à l'approvisionnement de tous en électricité, Carrefour rejoint les signataires de la charte EcoWatt, dispositif qui qualifie en temps réel le niveau d'électricité disponible pour alimenter les consommateurs français. Celui-ci guide les particuliers, entreprises ou collectivités pour adopter les gestes permettant de limiter la consommation d'électricité lors des périodes de tension. Un dispositif d'alerte indique les jours et les heures où les Français sont appelés à réduire et décaler leur consommation d'électricité pour éviter les coupures ou en réduire leur durée. L'enseigne s'engage ainsi, au travers de 4 actions prioritaires entreprises dans ses magasins, à favoriser une électricité plus responsable ainsi qu'à réduire ponctuellement sa consommation d'énergie en cas de pics.

Elle pourra, par exemple, baisser l'intensité lumineuse de ses magasins et réduire le chauffage, effaçant ainsi entre 2.1 MW à 10 MW de puissance électrique ou encore mettre à disposition ses capacités de production de plus de 60 MW de puissance électrique. Les clients seront par ailleurs informés du déclenchement du dispositif...