Carrefour : rouge vif !

(Boursier.com) — En dernière position sur le CAC40, Carrefour chute de 4% à 15,6 euros, au plus bas depuis octobre. Le distributeur va entrer dans la période au cours de laquelle il ne pourra plus guider les analystes et les investisseurs sur ses résultats 2023, attendus le 19 février. Dans cette optique, Citi a ajusté ses prévisions et réduit ses attentes de bénéfices. "Même si nous prévoyons que nos hypothèses de bénéfices sous-jacents resteront inchangées, nous abaissons notre estimation d'Ebit pour l'exercice 2023 à 2,27 milliards d'euros (contre 2,32 milliards d'euros), reflétant un impact de 50 millions d'euros dû à la dévaluation du peso argentin".