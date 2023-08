Carrefour : rouge vif

(Boursier.com) — Carrefour pique du nez à la mi-journée, en repli marqué de 3,5% à 17,6 euros. Le distributeur pâtit d'une actualité particulièrement défavorable. Dans un entretien accordé à 'Franceinfo', Alexandre Bompard a tout d'abord alerté sur une baisse de la consommation en France, notamment sur les produits de première nécessité en raison des prix élevés. "C'est un tsunami de déconsommation. Quand l'essentiel n'est plus accessible, il faut agir vite", a déclaré le patron du géant de la distribution, évoquant une inflation alimentaire à 20% sur deux ans. Alexandre Bompard a également souhaité un moratoire d'un an sur l'application de la loi Descrozailles qui conduit à limiter les promotions notamment sur les produits de beauté, d'hygiène et de soins. Le PDG de Carrefour et d'autres dirigeants des chaînes de supermarchés doivent rencontrer mercredi le ministre des Finances, Bruno Le Maire, pour discuter du coût élevé de la vie.

Par ailleurs, selon les données Kantar du 10 juillet au 6 août, Carrefour a vu sa part de marché s'éroder en France au profit de ses rivaux Leclerc et Intermarché. Le Groupement E.Leclerc se distingue particulièrement avec +1,4 point de Pdm valeur sur la période et une cinquième période consécutive avec un gain de Pdm supérieur à 1 point. E.Leclerc pèse désormais 23,9% des dépenses, un niveau record atteint une seule fois en mai 2023, précise Kantar. "Il s'agit vraiment d'une tendance à long terme et il convient également de noter que Leclerc et Intermarché ont acheté/achètent des magasins à Casino, ce qui va améliorer leur part de marché", déclare Charles Allen, analyste chez 'Bloomberg Intelligence'.

Carrefour est également visé par un article du 'Monde' qui reprend une enquête du média d'investigation "Reporter Brasil", accusant l'un des fournisseurs de Carrefour, le groupe Frialto, de s'approvisionner en viande auprès d'un éleveur soupçonné de déforestation. Dans un courriel adressé au Monde, Carrefour dément avoir "acheté de la viande provenant des fermes mentionnées" par l'enquête. "L'association de l'entreprise à des pratiques criminelles est fausse et irresponsable", ajoute le distributeur.