Carrefour : rouge vif

(Boursier.com) — Début de séance compliqué pour Carrefour qui abandonne 2,7% à 17 euros. La pression vendeuse sur le distributeur est à relier à une note d'Exane BNP Paribas qui a dégradé le dossier à 'sous-performer' avec un objectif ajusté de 16,5 à 16 euros. Bryan Garnier a de son côté réitéré son avis 'neutre' et sa cible de 19 euros. À la suite de la confirmation des discussions entre Casino et Teract, le risque de M&A entre Carrefour et Casino s'atténue. Cependant, le courtier continue à voir des risques sur le retour aux actionnaires, notamment alimentés par une faible visibilité sur le pic de l'inflation alimentaire et le phénomène de 'down trading' du côté des consommateurs. Dans un secteur à faible croissance structurelle tel que le commerce de détail alimentaire où la valorisation ne constitue pas un argument d'investissement, une action attrayante doit offrir un rendement sûr et élevé pour l'actionnaire (c'est-à-dire Ahold Delhaize), ou fournir une valeur cachée massive par le biais de fusions et acquisitions à grande échelle. Selon BG, le récent CMD de Carrefour a prouvé que le groupe restera malheureusement entre les deux, sans vraiment livrer ni l'un ni l'autre.