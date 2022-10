Carrefour : retour de papier

(Boursier.com) — Carrefour reperd près de 2% à 14,50 euros ce mercredi après quatre séance consécutive dans le vert... En amont de la publication trimestrielle du distributeur, HSBC a ajusté la mire de 24 à 22 euros en restant à 'acheter' et Goldman Sachs a abaissé son cours cible de 18 à 16 euros avec un avis 'neutre'.

Oddo BHF maintient pour sa part sa recommandation à 'surperformance' et son cours cible à 20 euros... Il table sur des revenus en hausse de 16% au troisième trimestre, incluant +7,4% en organique, soit un niveau presque stable par rapport au T2 (+7,3% en LFL) mais toujours supérieur au T1 (LFL : +3,4%). Les ventes du troisième trimestre devraient ainsi être satisfaisantes malgré le contexte actuel, même si en Europe et en France, les tensions sur les prix devraient accélérer le trading down et la baisse des volumes sur les prochains trimestres.

En termes de valorisation, le groupe reste en dessous de sa moyenne historique. Les éléments de langage sur 2023, sur l'inflation des coûts de l'énergie et les hausses de salaire seront les point clés, en plus des commentaires sur les volumes et de trading down à venir, ajoute le broker.