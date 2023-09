Carrefour reste sous pression

(Boursier.com) — Carrefour perd encore près de 2% ce mardi à 16,80 euros, alors que le distributeur pâtit d'une actualité particulièrement défavorable... Dans un entretien accordé à 'Franceinfo' en fin de semaine passée, Alexandre Bompard a tout d'abord alerté sur une baisse de la consommation en France, notamment sur les produits de première nécessité en raison des prix élevés. "C'est un tsunami de déconsommation. Quand l'essentiel n'est plus accessible, il faut agir vite", a déclaré le patron du géant de la distribution, évoquant "une inflation alimentaire à 20% sur deux ans".

Par ailleurs, selon les données Kantar du 10 juillet au 6 août, Carrefour a vu sa part de marché s'éroder en France au profit de ses rivaux Leclerc et Intermarché... Le Groupement E.Leclerc se distingue particulièrement avec +1,4 point de Pdm valeur sur la période et une cinquième période consécutive avec un gain de Pdm supérieur à 1 point. E.Leclerc pèse désormais 23,9% des dépenses, un niveau record atteint une seule fois en mai 2023, précise Kantar. "Il s'agit vraiment d'une tendance à long terme et il convient également de noter que Leclerc et Intermarché ont acheté/achètent des magasins à Casino, ce qui va améliorer leur part de marché", déclare Charles Allen, analyste chez 'Bloomberg Intelligence'.

Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan a prudemment ajusté son objectif de cours sur Carrefour de 21 à 19 euros.