Carrefour : renoncerait à croquer 'Grand Frais'

(Boursier.com) — Carrefour avance de 0,7% à 14,2 euros ce jeudi sur la place parisienne. Selon 'Les Echos', Carrefour, qui vient de reprendre l'enseigne 'Bio c' Bon', ne devrait pas participer au processus d'enchères concernant la chaîne 'Grand Frais'. Les fonds d'investissement Bain, Advent, Blackstone, et CVC seraient favoris pour s'offrir cette chaîne spécialisée dans la distribution de produits alimentaires frais, en pleine croissance. Selon une source du quotidien économique, cette opération "ne s'inscrit pas dans la politique d'acquisitions de Carrefour. Les synergies ne sont pas évidentes, la gouvernance sous forme de GIE est très complexe et les niveaux de valorisation mentionnés sont ahurissants". Une valorisation de plus de 3 milliards d'euros est évoquée...

Par ailleurs, dans une note consacrée au distributeur, Kepler Cheuvreux ('achat') affirme que les hypermarchés français du groupe pourraient atteindre le seuil de rentabilité dès cette année si l'entreprise parvient à réduire davantage ses coûts. Un retournement qui renforcerait l'attrait des investisseurs pour la valeur, le redressement des hypers étant considéré comme stratégique par le marché.