Carrefour renforce sa collaboration avec Uber Eats

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Quatre mois après le début de leur collaboration en France, Carrefour et Uber Eats renforcent leurs liens en signant un accord d'exclusivité pour la livraison de courses du quotidien hors Ile-de-France et annoncent le lancement de ce service en Belgique. Depuis le 6 avril, à Paris ou en région parisienne, les consommateurs peuvent faire leurs courses alimentaires sur Uber Eats. Les deux marques ont uni leurs forces aux débuts du confinement pour aider les consommateurs à s'approvisionner en produits du quotidien, mais aussi en produits d'hygiène et d'entretien, en se faisant livrer à leur domicile en 30 minutes au départ d'une quinzaine de magasins Carrefour.

Grâce à un plan de développement ambitieux, le service a été déployé dans 100 magasins à fin avril, puis dans 200 magasins début juin, et dans 300 magasins à début juillet. Au 20 juillet, la barre des 330 points de vente déployés a été atteinte, permettant une couverture de 91 agglomérations, soit 25% de la population française.

L'assortiment s'enrichit chaque semaine : de 130 références au lancement, les consommateurs ont désormais accès à plus de 250 produits essentiels du quotidien, avec l'objectif de proposer d'ici la rentrée 500 produits. Les enseignes Carrefour Market et Carrefour City sont présentes sur l'application Uber Eats et le déploiement des autres formats du groupe Carrefour est en préparation.

Forts de ces résultats prometteurs, Uber Eats et Carrefour ont convenu d'une exclusivité pour le développement d'une offre de livraison de courses sur tout le territoire français, livrée en 30 minutes parmi les applications de livraison de repas présentes aujourd'hui en France. Carrefour et Uber Eats restent libres d'exploiter leurs accords convenus sur l'Ile-de-France avec d'autres acteurs.

Le partenariat avec Uber Eats ne se restreint pas à la France: un premier accord avait déjà été signé avec Carrefour Taiwan fin 2019 avec 8 agglomérations couvertes et 38 magasins préparateurs. Après la France, Carrefour Belgique, est maintenant le troisième pays à bénéficier de ce partenariat, qui y sera opérationnel dès septembre prochain avec un lancement à Bruxelles et Liège. Ce pays testera non seulement une offre de livraison courses en 30 minutes mais également des solutions repas, permettant ainsi de démocratiser l'accès au prêt à manger livré à domicile, grâce à une offre variée, saine et gourmande, à prix accessibles, déjà ancrée dans les magasins physiques. D'autres pays du Groupe Carrefour suivront dans les prochains mois.