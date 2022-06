Carrefour recule après une dégradation d'analyste

(Boursier.com) — Dans un marché qui pique à nouveau du nez en ce milieu de semaine, Carrefour recule de 2,2% à 17,9 euros, victime d'une note d'analyste. Bernstein a en effet dégradé la valeur à "sous-performer" tout en abaissant sa cible de 19 à 16,5 euros. Le broker cite la moindre probabilité de M&A après les élections législatives en France et la probabilité d'une nouvelle guerre des prix dans le pays, qui reste très compétitif pour les épiciers au milieu d'un pic d'inflation. L'intégration de GrupoBig pourrait également "faire glisser" les marges et le réal brésilien est plus faible, ce qui a également des implications, ajoute l'analyste.