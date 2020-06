Carrefour : recule après son opération de M&A à Taïwan

(Boursier.com) — Carrefour ne profite pas du nouveau bond des marchés avec un titre qui redonne 0,4% à 13,9 euros en queue du CAC40. Le distributeur a conclu un accord avec Dairy Farm pour acquérir Wellcome Taiwan, une opération qui lui permet de mettre la main sur 224 magasins de proximité à Taïwan dans le cadre d'une transaction de 97 millions d'euros. Wellcome Taiwan a réalisé un chiffre d'affaires HT d'environ 390 millions d'euros en 2019.

Carrefour opère actuellement 137 magasins à Taïwan, dont 69 magasins de proximité sous enseigne Market. Le Groupe y a réalisé un chiffre d'affaires HT de 1,968 milliard d'euros, un EBITDA de 209 millions d'euros et un résultat opérationnel courant de 83 ME en 2019. Carrefour prévoit de convertir les magasins Wellcome sous enseigne Market au cours des 12 mois suivant la réalisation de l'opération, puis de convertir les magasins Jasons sous une enseigne Carrefour premium.

Bryan Garnier note que cette opération montre que Carrefour est maintenant dans une phase plus agressive en termes de fusions-acquisitions, surtout après le rachat de 30 magasins 'cash and carry' au Brésil début 2020. Le plan de transformation étant déjà bien engagé et le bilan renforcé, le courtier pense que Carrefour dispose des ressources humaines, financières et a la volonté de gérer de nouvelles opérations de M&A. Cette approche serait cohérente en Europe occidentale (en particulier en ce qui concerne les chaînes de magasins bio et les magasins de proximité à court terme) ainsi qu'au Brésil (où Carrefour pourrait encore renforcer son réseau de magasins de proximité et de supermarchés).