Carrefour recule après l'acquisition de Dejbox

Carrefour recule après l'acquisition de Dejbox









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Emporté par la baisse du marché, Carrefour recule de 1,7% à 14,8 euros après l'annonce du rachat de Dejbox, pionnier de la livraison de déjeuners pour les salariés situés en zones périurbaines. Avec cette acquisition, Carrefour étend son offre en e-commerce alimentaire à de nouveaux segments, tant d'un point de vue produit (le prêt-à-manger) que clientèle (le B2E, "business to employee"), et poursuit son ambition de devenir le leader de la Transition Alimentaire pour tous en mettant à disposition d'une clientèle active une solution de repas équilibrés pour le quotidien, à des prix accessibles à tous. Fondé en 2015, Dejbox livre chaque mois plus de 400.000 repas. Les modalités financières de la tranaction n'ont pas été dévoilées.

Du côté des analystes, Exane BNP Paribas reste à 'surperformer' sur le dossier avec une cible de 20 euros tandis que Bernstein maintient son opinion 'sous-performer' et son objectif de 15 euros. Bank of America ML réitère de son côté son conseil 'achat', estimant que ce n'est "qu'une question de temps" avant que le plan de redressement de l'entreprise ne conduise à une stabilisation des ventes (en données comparables) et à une accélération globale des bénéfices.