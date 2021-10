Carrefour reconduit 11 de ses FQC

(Boursier.com) — Carrefour annonce le renouvellement de la signature de 11 de ses Filières Qualité Carrefour (FQC). Le groupe poursuit ainsi sa volonté d'accompagner les producteurs français et de proposer à ses clients des produits de qualité en accélérant le développement de ses Filières Qualité Carrefour en faveur de la transition alimentaire pour tous.

Les 11 FQC signées concernent :

- Les courges avec Cama Service (Bouches-Du-Rhône), Vaglio, Verte Vallée (Indre-Et-Loire) et HDC Lamotte (Drome),

- Les poireaux avec Gosselin (Manche), Planète Végétale (Gironde), Priméale, Jardin Val de Loire (Loir-Et-Cher) et SEE Claude Janvier (Loir-Et-Cher),

- Les betteraves avec Rocal (Loiret), Cormoreche (Ain) et Kutlive/Baby,

- Les lentilles avec Trescarte (Haute-Loire),

- Les pâtes avec Alpina Savoie (Savoie),

- Le poulet d'Auvergne IGP Label Rouge avec MaîtreCoq (Vendée),

- Le reblochon AOP avec Pochat (Savoie),

- La truite Arc-en-ciel avec Bretagne Truite (Finistère) et Aqualande,

- Mais également le bar, le maigre et la daurade avec Gloria Maris.

De même, afin d'enrichir son offre FQC sur les fruits exotiques, Carrefour a signé deux nouvelles avec l'entreprise SOCOMO et ses partenaires sur les citrons et les mangues.

Depuis le lancement des Filières Qualité Carrefour en 1992, l'enseigne a déployé plus d'une centaine de filières afin de valoriser le travail et le savoir-faire des producteurs installes dans toute la France et oeuvrant quotidiennement à l'élaboration de produits de qualité. Ces contrats multipartites engagent l'enseigne envers les producteurs et les industriels sur un volume défini et sur un prix pour une durée de 3 ans renouvelable. Cet engagement permet d'apporter de la visibilité à l'ensemble des acteurs de la chaîne et d'assurer une plus juste rémunération du travail de tous.