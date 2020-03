Carrefour rebondit, broker en soutien

(Boursier.com) — Dans un marché enclin au rebond en cette fin de semaine, Carrefour gagne désormais près de 7% à 13,1 euros, soit sa plus forte progression depuis plus d'un an. Le titre du distributeur bénéficie d'une note de Barclays qui a rehaussé de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' son opinion sur la valeur en visant 17,5 euros. Le courtier affirme que le groupe présente désormais un profil rendement/risque "attractif" après la récente chute du titre et des indications d'une reprise de son activité sur un marché intérieur compétitif. Le broker se dit également plus confiant quant au potentiel de hausse des marges après la décision de la société de relever son objectif d'économies. Carrefour présente également un profil défensif étant donné son fort bilan et sa solide position de liquidités.

Les analystes restent majoritairement positifs sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 17 recommandent d''acheter' l'action, 7 sont à 'conserver' et seulement 2 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 19,05 euros.