Carrefour : rate le rebond

(Boursier.com) — Seule valeur du CAC40 à évoluer dans le rouge avec Sanofi ce mardi, Carrefour trébuche de 2,1% à 15,9 euros. JP Morgan a réduit de 10% ses prévisions de revenus pour le troisième et a placé le titre sous surveillance négative avant la publication du distributeur le 25 octobre. La banque ('neutre') a abaissé ses attentes en matière de ventes, citant un repli des revenus à périmètre constant due aux effets de change, des hypothèses plus faibles concernant l'inflation alimentaire et l'absence de reprise des volumes pour le moment. La dégradation des attentes est principalement due à la situation au Brésil.

Morgan Stanley ('surpondérer') table sur des recettes robustes en France et en Europe mais plus faibles au Brésil. "En particulier au troisième trimestre, à moins que le consensus ne s'ajuste à partir d'ici, nous pensons qu'un 'raté' potentiel au Brésil dominerait une publication par ailleurs solide, étant donné qu'il s'agit d'un facteur clé de sentiment pour le titre". Le courtier reste néanmoins positif sur l'action dans la mesure où il mise toujours un redressement en 2024.