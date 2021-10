Carrefour : rapprochement avec Auchan repoussé

(Boursier.com) — Le groupe Carrefour a refusé une prise de contrôle par Auchan en raison de la complexité de la valorisation des actions de son concurrent, rapporte le quotidien 'Les Echos'.

Dans la dernière version du projet, la famille Mulliez, premier actionnaire d'Auchan, aurait fait une offre publique d'échange au prix de 21,50 euros par action, dont plus de 70% en numéraire et un peu moins de 30% en actions Auchan, d'après le journal. L'offre valorisait ainsi Carrefour 16,5 Milliards d'euros.

Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, aurait "buté sur la difficulté à estimer la valeur des actifs d'un groupe familial non coté".

Cette offre ressort légèrement supérieure à celle d'Alimentation Couche-Tard, qui proposait en janvier dernier un prix de 20 euros par action. Le distributeur canadien avait abandonné son projet d'acquisition face à l'opposition du gouvernement français...