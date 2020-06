Carrefour : Rami Baitieh est nommé Directeur exécutif France

Carrefour : Rami Baitieh est nommé Directeur exécutif France









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Rami Baitieh, Directeur Exécutif Espagne, est nommé Directeur Exécutif France à compter du 1er juillet. Fort de sa parfaite connaissance du Groupe Carrefour, acquise au long d'un parcours opérationnel débuté en France il y a 25 ans, et des résultats qu'il a obtenus récemment comme dirigeant de pays à Taïwan, en Argentine et en Espagne, Rami Baitieh aura pour mission, avec son équipe, de conduire la transformation des organisations et modes de fonctionnement de Carrefour pour plus d'efficacité.

Alexandre de Palmas, Directeur Exécutif Proximité France, est nommé Directeur Exécutif Espagne. Après un parcours diversifié notamment dans le 'retail', Alexandre de Palmas a piloté avec succès le développement de la Proximité en France depuis 2 ans. Il s'attachera à poursuivre le redressement de Carrefour Espagne et à accélérer son développement.

Rappelons que Carrefour France s'est profondément transformé depuis trois ans, sous la conduite de Pascal Clouzard et de l'équipe qui l'entoure. Les premiers objectifs fixés dans le cadre du plan stratégique Carrefour 2022 ont été atteints : refonte des modèles commerciaux, développement de la proximité et du e-commerce, progression de la marque propre, croissance du bio, mise en place de partenariats à l'achat, amélioration de la compétitivité prix, lancement de nouveaux programmes de fidélité. Les résultats obtenus permettent maintenant de passer à une 2e étape de la transformation de Carrefour France, dans un contexte où la crise sanitaire et économique a mis en évidence la nécessité de renforcer l'excellence opérationnelle au service des clients et d'accélérer la transformation des organisations et modes de fonctionnement.