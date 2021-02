Carrefour publie un ROC de 2,173 MdsE, en hausse de 16,4%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le numéro un français de la grande distribution Carrefour a enregistré l'an dernier un résultat opérationnel courant (ROC) de 2,173 milliards d'euros, en hausse de 16,4% sur un an à taux de change constants et normes comparables. Le chiffre d'affaires a progressé de 7,8% à données comparables à 78,609 milliards d'euros, sa meilleure performance depuis au moins 20 ans.

La croissance, à données comparables, est ressortie à 3,6% en France, grâce au retour à une évolution positive dans les hypermarchés (+1%). Elle s'inscrit à 7,1% en Espagne et à 18,2% au Brésil. Le groupe va normaliser sa politique de dividende après 10 ans de distribution en actions et prévoit de verser 0,48 euro par action en numéraire cette année.

Carrefour présente de nouveaux objectifs d'économies et de génération de trésorerie "qui illustrent sa confiance dans le succès de sa stratégie". Parmi les nouveaux objectifs que s'est fixé Carrefour figurent celui de 2,4 milliards d'euros d'économies de coûts supplémentaires en année pleine à l'horizon 2023, après celui de 3 milliards atteint en 2020, et une génération de trésorerie disponible supérieure à un milliard dès cette année.