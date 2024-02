Carrefour : publication saluée !

(Boursier.com) — Dans les premières positions du palmarès, Carrefour grimpe de 4,5% à 16,40 euros ce mercredi, dopé part une solide publication annuelle... Le distributeur a réalisé en 2023 un résultat opérationnel courant avant amortissement (EBITDA) de 4,459 MdsE, en progression de +8,9% à change constant, pour un chiffre d'affaires TTC en hausse de +10,4% en comparable à 94,132 MdsE (pre-IAS 29). La marge opérationnelle ressort à 2,7% (2,9% en 2022), stable au second semestre à 3,7%, et la génération de cash-flow libre net atteint 1,622 MdE (1,262 MdE en 2022).

Concernant les actionnaires, la société a décidé de renforcer sa politique de rémunération avec un niveau de dividende ordinaire rehaussé à 0,87 euro par action (+55% par rapport à 2022). Carrefour a confirmé son objectif de progression d'au moins 5% du dividende chaque année, sur la base de ce niveau rehaussé. Parallèlement, le Conseil d'Administration a décidé d'un nouveau programme de rachat d'actions pour un montant total de 700 ME.

Citi ('acheter') décrit les résultats comme étant "tièdes", mais globalement neutres, avec des risques orientés à la hausse au cours des prochains trimestres. L'Ebit annuel est un peu inférieur aux attentes, l'Europe étant le "principal coupable". Le broker salue néanmoins les actions visant à améliorer la compétitivité en France. Jefferies ('acheter') note que le BPA et les flux de trésorerie disponibles sont largement supérieurs aux attentes du consensus pour 2023, tandis que la conférence téléphonique a confirmé les prévisions de croissance du BPA et le maintien de niveaux élevés de FCF en 2024. Des actions "rationnelles" semblent être prises pour répondre aux inquiétudes concernant les parts de marchés nationales. Il y a eu un léger ralentissement des ventes au 4ème trimestre, avec une performance en France plus faible malgré une augmentation des investissements sur les prix tardivement sur le trimestre.

Morgan Stanley ('surpondérer') estime que les chiffres sont corrects, "mais pas excellents", et s'attend à ce que le consensus révise à la hausse les chiffres français et soit rassuré sur les perspectives d'Ebit en zone Latam. Le solide flux de trésorerie disponible est le point culminant de la publication, mais le courtier se dit en revanche déçu par le manque de progrès sur les marges européennes et aurait préféré voir un mix de rachat de titres plus élevé dans le cadre du retour aux actionnaires.

Bryan Garnier reste 'neutre' avec un objectif remonté de 18,2 à 18,7 euros. "Le rendement cash élevé de 12% ne suffit pas à masquer la forte exposition du groupe à un marché français toujours difficile, qui met constamment en péril son statut défensif et la pérennité du retour aux actionnaires" souligne le spécialiste.

Cotation...

Stifel de son côté apprécie la gestion rigoureuse des stocks qui propulse le FCF (1,6 MdE) en hausse de près de 30%, tandis que la direction propose d'augmenter le dividende de 55% (0,87 euro, rendement 5,5%) avec un engagement à l'augmenter de plus de 5% par an à l'avenir. "Nous confirmons notre thèse constructive malgré une certaine prudence pour l'Europe (ralentissement inflation, forte concurrence, rebond des volumes incertain), basée sur le Brésil avec les nouvelles positives proviennent de l'intégration de Grupo Big... Nous réitérons notre note 'Achat' et un cours cible de 18 euros"..."La direction a réaffirmé sa politique favorable aux actionnaires" conclut le broker.

Enfin, Oddo BHF réitère son avis 'surperformer' avec une cible abaissée de 20 à 18 euros pour factoriser une séquence de ROI pas aussi bonne, chaque année un pays étant moins bon que prévu, et des parts de marchés France restant sous pression (de Leclerc). La valorisation historiquement faible (PE inférieur à 8x) offre une certaine protection...