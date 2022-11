Carrefour : Présentation du plan stratégique "CARREFOUR 2026"

(Boursier.com) — Carrefour engage aujourd'hui son nouveau plan stratégique, 'Carrefour 2026', pour accélérer sa transformation dans un contexte macroéconomique, géopolitique et climatique inédit. "Après avoir réussi son redressement, Carrefour est en position de force pour affronter les crises et accroître son leadership en s'appuyant sur sa raison d'être, la transition alimentaire pour tous, et son modèle omnicanal, fondé sur le digital, présenté en 2021" commente la direction.

Avec Carrefour 2026, le Groupe de distribution accélère sa mutation et renoue avec son esprit de pionnier au service de ses clients, en s'appuyant sur deux piliers :

I) S'engager pour que tous les clients accèdent au meilleur

Pour aider ses clients face aux enjeux de pouvoir d'achat et pour faire face aux défis climatiques, Carrefour annonce les initiatives suivantes :

- La marque propre placée au coeur du modèle commercial ; elle représentera 40% du chiffre d'affaires alimentaire en 2026 (vs. 33% en 2022)

- Développement accéléré des formats de magasins discounts : parc de plus de 470 Atacadão au Brésil en 2026 (+200 vs. 2022) et lancement d'Atacadão en France à l'automne 2023

- Soutien renforcé à l'agriculture durable avec 8 MdsE de chiffre d'affaires en 2026 via des produits certifiés durables (soit +40% vs. 2022)

- Obligation pour les 100 premiers fournisseurs du Groupe d'adopter une trajectoire 1,5oC d'ici 2026, faute de quoi ils seront déréférencés

Par ailleurs, le Groupe confirme ses initiatives en e-commerce ainsi que l'objectif de 10 MdsE de GMV e-commerce en 2026.

II) Inventer le Groupe de demain

Pour poursuivre l'amélioration de sa performance, Carrefour innove en matière d'organisation, de nouveaux métiers et d'initiatives sociales :

- Transformation de tous les processus opérationnels grâce au digital et à une organisation repensée, contribuant à générer 4 MdsE d'économies de coûts à horizon 2026

- Politique énergétique ambitieuse, incarnée par une forte baisse de la consommation d'énergie (-20% en 2026 et en France dès 2024) et l'utilisation de parkings pour la production d'énergie photovoltaïque (4,5 millions de m(2) de panneaux solaires en 2026)

- Création d'une joint-venture avec Publicis pour devenir ensemble un leader du Retail media européen

? Valorisation des actifs immobiliers du Groupe via le développement de projets immobiliers de mixité urbaine en France et la création au Brésil de la plus importante foncière privée d'Amérique du Sud

- Renforcement de la démarche d'inclusion :

- Développement d'une politique volontariste de promotion de la diversité des origines

- Emploi de 15.000 salariés en situation de handicap en 2026 (+50% vs. 2022)

- Lancement en 2023 d'un plan d'actionnariat salarié ouvert aux 350.000 collaborateurs et servant à financer notamment des projets RSE

Plus d'investissements au service d'une forte création de valeur

A l'appui de cette nouvelle ambition, Carrefour augmente son rythme d'investissements annuels à 2 MdsE (vs. 1,7 MdE) et fixe l'objectif d'un cash-flow libre net supérieur à 1,7 MdE à horizon 2026.

Alexandre Bompard, Président Directeur-Général, a déclaré : "En cinq ans, nous avons profondément transformé Carrefour, placé le client au coeur de son modèle et retrouvé la voie d'une croissance rentable, au service de notre raison d'être, la transition alimentaire pour tous. Je tiens à saluer le travail exceptionnel de toutes les équipes qui ont permis à Carrefour d'atteindre les objectifs de son plan stratégique. A partir d'aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre de la transformation du Groupe. Carrefour 2026 est un plan de conquête, sur des marchés marqués notamment par le choc inflationniste et le changement climatique. Fort de son nouveau modèle omnicanal présenté au Digital Day, Carrefour est le groupe le mieux armé pour faire face aux crises et répondre aux nouvelles attentes des consommateurs.

Avec Carrefour 2026, nous accélérons notre transformation en nous engageant pour que tous nos clients accèdent au meilleur, pour inventer le groupe de demain et consolider notre modèle de croissance durable. Il s'agit d'un plan très ambitieux, dont nous piloterons le déploiement au travers d'objectifs granulaires, quantifiés, opérationnels et financiers, mais aussi sociétaux.

Confiant dans la solidité de notre modèle, nous investirons davantage dans nos métiers et dans nos magasins, tout en rehaussant sensiblement la génération de cash-flow. En un mot, Carrefour 2026 est un plan créateur de valeur pour tous."