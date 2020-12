Carrefour : premier distributeur français pour ses engagements RSE

(Boursier.com) — Le Groupe Carrefour est classé par l'indice DJSI dans le TOP 5 parmi les entreprises de son secteur pour la 4è année consécutive. Le DJSI est l'indice de référence évaluant les résultats des politiques RSE de plus de 3.500 entreprises dans le monde. Carrefour obtient également la note de 'A-' au CDP Climat, de 'B' au CDP Forêt et de 'A-' au CDP Eau, affirmant ainsi son leadership en matière de lutte contre le changement climatique, contre la déforestation et pour la protection de la ressource en eau.

Lancé en 1999, le DJSI est la référence en matière d'évaluation extra-financière. La Carbon Disclosure Project est un organisme international à but non lucratif, qui fonctionne comme une plateforme en ligne permettant de rendre publiques les données environnementales des entreprises et des villes. 'A' est la meilleure note, et plus de 9500 entreprises ont répondu en 2020.