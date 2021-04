Carrefour : plus ambitieux en termes de RSE

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Trois ans après la création de son indice RSE et Transition Alimentaire, Carrefour annonce rehausser ses objectifs et en fixe de nouveaux. Il est désormais intégré à la rémunération variable de l'ensemble des salariés de l'entité Groupe ainsi que celle des dirigeants des pays intégrés.

Carrefour a mis en place en 2018 un indice RSE et transition alimentaire qui permet d'évaluer les performances du Groupe et de suivre l'atteinte de ses objectifs en matière de responsabilité sociétale. Cet indice couvre 4 thématiques : l'approvisionnement responsable des produits, l'activité des magasins et la logistique, la perception et la satisfaction des clients et l'engagement envers son collectif de travail.

À chacune de ces thématiques sont associés plusieurs objectifs quantitatifs et des échéances. 17 indicateurs font ainsi l'objet d'un suivi et d'une publication annuels. La moyenne des scores atteints pour chacun de ces indicateurs constitue le score global de l'indice. En 2020, l'indice RSE et Transition alimentaire a atteint le score de 115% (après 114% en 2019), soit une surperformance de 15 points par rapport à l'objectif initial.

Carrefour réhausse, d'une part, ses objectifs sur plusieurs thématiques pour confirmer et renforcer son engagement en matière de pêche durable, de lutte contre la déforestation, de nutrition et de santé, de produits locaux ou encore de réduction des emballages.

Carrefour se fixe, d'autre part, de nouveaux objectifs sur la réduction de l'empreinte carbone des produits vendus, le bien-être animal, l'engagement des fournisseurs de marques nationales, la diversité et l'engagement des collaborateurs.