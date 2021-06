Carrefour : partenariat international avec Criteo

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Carrefour et Criteo signent un partenariat de 3 ans. Ainsi, Carrefour devient le premier acteur du commerce alimentaire en Europe à se doter de la plateforme technologique Criteo Retail Media, technologies et services permettant aux enseignes de valoriser leur inventaire online et leur data. La plateforme Criteo Retail Media sera tout d'abord déployée en France. Les annonceurs pourront ainsi promouvoir leurs produits sur l'ensemble des supports digitaux de Carrefour (site et applications) au travers de solutions innovantes et 100% intégrées dans le parcours shopper. Le partenariat prévoit également un déploiement dans 8 autres pays intégrés du Groupe Carrefour.

Carrefour devient le premier acteur alimentaire européen à se doter de la nouvelle plateforme programmatique Criteo Retail Media permettant à Carrefour de commercialiser ses inventaires. Cette solution est une pierre angulaire de la stratégie de transformation de Criteo visant à consolider son leadership dans l'écosystème de Commerce Media. Ainsi, les solutions Criteo seront proposées aux fournisseurs de Carrefour dans le cadre de son nouveau service, Carrefour Links, annoncé mardi 15 juin lors d'une conférence de presse conjointe.

L'accord prévoit le déploiement de la plateforme Criteo Retail Media dans les 9 pays intégrés du Groupe Carrefour, à commencer par la France où Criteo aura la charge de la commercialisation exclusive des inventaires retail media auprès des annonceurs et des agences.

Grâce à ce partenariat et à la connaissance client Carrefour, les marques auront accès en self-service à des ciblages fondés sur le comportement d'achat et pourront ainsi toucher et engager leurs consommateurs à travers des formats publicitaires natifs et innovants, 100% intégrés dans le parcours d'achat. Les annonceurs seront en mesure de contrôler, en temps réel, la diffusion de leurs campagnes publicitaires et d'en suivre les performances, notamment au travers de rapports enrichis réconciliant les données online et les données magasin.