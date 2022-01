Carrefour ouvre des magasins franchisés en Grèce avec Retail & More

(Boursier.com) — Carrefour Partenariat International annonce un nouveau partenariat signé avec Retail & More, filiale de TeleUnicom, pour relancer l'enseigne en Grèce et offrir les produits Carrefour aux clients grecs et touristes. Ce partenariat vise à développer les enseignes Carrefour sur le territoire grec, les premières ouvertures devant avoir lieu avant l'été 2022, en Crète.

"La marque et les produits Carrefour sont bien connus des clients grecs et nous sommes très enthousiastes à l'idée de leur apporter le meilleur de Carrefour. TeleUnicom nous offrira la meilleure plateforme pour entrer rapidement et efficacement sur ce marché. En s'installant en Grèce en 2022, Carrefour Partenariat International maintient sa forte dynamique de développement dans de nouvelles géographies", déclare Patrick Lasfargues, Directeur Exécutif des Partenariats Internationaux de Carrefour. "Nous sommes très heureux de relancer la marque Carrefour en Grèce. Les consommateurs grecs auront l'opportunité de faire l'expérience de l'écosystème omnicanal de Carrefour qui offre des produits et services de qualité accessibles à tous", explique Vasilis Stasinoulias, PDG de Retail & More. Vasilis Papadopoulos, PDG de TeleUnicom conclut : "Nous avons décidé de créer une nouvelle business unit pour la distribution alimentaire car la demande était très forte pour accueillir Carrefour en Grèce. Toutes nos discussions avec Carrefour Partenariat International ont confirmé nos choix stratégiques et notre ambition pour les marques Carrefour Market et Express".