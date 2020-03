Carrefour organise la résistance

(Boursier.com) — Dans un marché qui chute de plus de 6% en ce début de semaine, Carrefour limite son retard à 2,5% à 12,70 euros. Le titre du distributeur bénéficie ce lundi d'une note de JP Morgan qui est repassé de 'sous-performance' à 'neutre' avec un cours cible qui remonte de 15 à 16 euros. Un avis qui suit de près celui de Barclays qui a rehaussé de 'pondération en ligne' à 'sur-pondérer' son opinion sur la valeur en visant 17,5 euros. Le courtier affirme que le groupe présente désormais un profil rendement/risque "attractif" après la chute du titre et des indications d'une reprise de son activité sur un marché intérieur compétitif.

Le broker se dit également plus confiant quant au potentiel de hausse des marges après la décision de la société de relever son objectif d'économies. Carrefour présente également un profil défensif étant donné son fort bilan et sa solide position de liquidités. Le groupe doit actuellement gérer en flux tendu les stocks de produits de première nécessité qui sont pris d'assaut dans les magasins par les consommateurs depuis quelques jours en vue d'une période de confinement qui semble inévitable en France pour combattre plus efficacement la progression de l'épidémie de coronavirus...