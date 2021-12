Carrefour obtient la note 'A' du Carbon Disclosure Project (CDP)

(Boursier.com) — Les actions de Carrefour visant à réduire ses émissions de CO2 et à atténuer les risques climatiques ont été plébiscitées par le Carbon Disclosure Project, organisme international de référence, à but non lucratif, qui incite les entreprises et les gouvernements à réduire leurs émissions en rendant publiques les données environnementales liées à leur activité.

Par ailleurs, le groupe est à nouveau classé premier distributeur français dans l'indice Dow Jones Sustainability Index World (DJSI) et figure parmi le TOP 6 international des entreprises de son secteur, pour la cinquième année consécutive.