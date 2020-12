Carrefour : nouvelle Filière Qualité sur la farine de seigle

(Boursier.com) — Le groupe Carrefour poursuit sa volonté d'accompagner les producteurs français tout en proposant à ses clients des produits de qualité, cultivés et fabriqués en France. L'enseigne lance ainsi une nouvelle Filière Qualité Carrefour sur la farine de seigle.

Avec cette nouvelle FQC, Carrefour s'engage auprès d'un groupe de producteurs céréaliers de l'Isère pour un volume de 100 tonnes de céréales pour cette fin d'année. Ce seigle est produit selon un mode de culture agro-écologique et un cahier des charges strict. Par exemple, les insecticides de stockage sont supprimés, la culture du seigle se fait également en tenant compte des zones de nidification d'oiseaux protégés et en limitant les traitements dans l'assolement des exploitations.

Cette nouvelle Filière est créée en partenariat avec la coopérative Oxyane qui stockera les céréales et le moulin Degrange, partenaire de Carrefour depuis plus de 20 ans, pour les transformer en farine.

Rappelons que depuis le lancement des Filières Qualité Carrefour en 1992, l'enseigne a déployé plus d'une centaine de filières afin de valoriser le travail et le savoir-faire des producteurs installés dans toute la France et oeuvrant quotidiennement à l'élaboration de produits de qualité. Ces contrats multipartites engagent l'enseigne envers les producteurs et les industriels sur un volume défini et sur un prix pour une durée de 3 ans renouvelable. Cet engagement permet d'apporter de la visibilité à l'ensemble des acteurs de la chaîne et d'assurer la juste rémunération du travail de tous.