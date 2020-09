Carrefour : nouveaux pas vers l'agroécologie

Carrefour : nouveaux pas vers l'agroécologie









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Depuis 2014, Carrefour améliore ses filières de production en accompagnant ses producteurs partenaires vers l'agroécologie pour atteindre deux objectifs : la préservation des systèmes naturels et le maintien d'un haut niveau de production. Dans ce cadre, Carrefour s'est fixé pour objectif d'avoir 100% de ses Filières Qualité engagées dans une agriculture durable, et ainsi supprimer tout ou une partie des pesticides chimiques de synthèse dans la production des fruits et légumes.

L'enseigne a donc travaillé avec plus de 60 producteurs français et 18 fournisseurs pour proposer aux consommateurs un produit sain, de qualité et plus respectueux de l'environnement. Ces pommes de terre FQC (Filière Qualité Carrefour), produites en France, cultivées sans pesticides de synthèse dès la levée (apparition des 1ères feuilles) et sans traitement chimique après récolte, seront disponibles dans l'enseigne dès octobre.

Cette démarche constitue une nouvelle avancée concrète dans le programme Act For Food en faveur du mieux manger et pour un mode de production plus responsable. Carrefour s'est d'ailleurs fixé comme objectif de supprimer tout ou une partie des pesticides de synthèse dans la production des fruits et légumes et de cultiver l'ensemble des Filières Qualité selon les principes de l'agroécologie d'ici 2025.