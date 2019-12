Carrefour : nouveau repli, les hypers en question

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — À contre-courant, Carrefour cède 1,4% à 14,8 euros en matinée, alignant une quatrième séance de repli. Ce n'est un secret pour personne, les hypermarchés des grandes enseignes de distribution ont connu des jours meilleurs. Le désamour des Français pour les très grandes surfaces semble en effet se confirmer mois après mois. Ces derniers privilégient de plus en plus les magasins de proximité et les achats en ligne pour faire leurs courses. Cette évolution pèse ainsi logiquement sur l'activité des grands groupes français tels qu'Auchan et Carrefour, les deux grands spécialistes des hypers.

Selon les données obtenues par le magazine 'Linéaires', les hypermarchés de Carrefour, Auchan et Casino ont ainsi perdu 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires entre 2012 et 2018, dont 1 MdE pour les deux premiers. Une dégradation des recettes qui pèse logiquement sur la rentabilité des magasins. La moitié des hypermarchés Carrefour en France perdait de l'argent l'an dernier, affirme ainsi le magazine spécialisé. Certains hypers comme ceux de Marseille Le Merlan, Marseille Grand Littoral et Vitrolles accuseraient même un déficit de plus de 5 ME chaque année.

Des chiffres qui expliquent pourquoi les hypers sont un élément central du plan de transformation engagé par Alexandre Bompard en janvier 2018.