Carrefour : nomination au sein du groupe

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Christophe Rabatel, Directeur Exécutif Pologne, est nommé Directeur Exécutif Italie, membre du Comité exécutif du groupe, à compter du 1er septembre. Il sera rattaché au Président-Directeur Général de Carrefour.

Christophe Rabatel succède à Gérard Lavinay qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite.

Dans un marché particulièrement compétitif, Christophe Rabatel aura pour mission de poursuivre la transformation et le redressement de Carrefour Italie engagés depuis 2 ans : expansion des formats de croissance - Market et Express ; refonte du modèle de l'hypermarché ; développement du e-commerce et réorganisation du siège...

Tareck Ouaïbi, actuellement Directeur des opérations de Carrefour Pologne, est nommé Directeur général de Carrefour Pologne par intérim, rattaché au Directeur de la Zone Europe du Nord.

Je remercie Gérard Lavinay pour le remarquable parcours qu'il a accompli au sein du groupe depuis un peu plus de 40 ans. Il a incarné le meilleur de la promotion interne de Carrefour dans les différentes responsabilités qu'il a occupées, jusqu'au plus haut niveau. Il a été depuis 3 ans un contributeur clé à notre transformation, et pour moi un appui précieux , relève Alexandre Bompard, Président Directeur général du groupe Carrefour.

Christophe Rabatel a rejoint le groupe Carrefour en 2004. Il a exercé des fonctions financières au niveau de la zone Europe, a été nommé CFO et Administrateur de Carrefour en Turquie, puis Directeur Finance, Expansion & Organisation de Carrefour Market en France. Il a ensuite pris des responsabilités opérationnelles au sein de la Proximité en France, en tant que Directeur régional, avant de devenir en mars 2015 Directeur exécutif de Carrefour Proximité. Il est Directeur Exécutif de Carrefour Pologne depuis juillet 2018.