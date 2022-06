Carrefour : ne travaille pas sur une opération de M&A (PDG)

(Boursier.com) — Carrefour a les moyens de ses ambitions et ne travaille plus sur quoi que ce soit en matière de M&A depuis quelques mois maintenant. Tels sont les propos, repris par 'Bloomberg', du PDG du distributeur, Alexandre Bompard, lors de l'assemblée générale de Carrefour. Certains épiciers en France ne sont plus performants, a également souligné le dirigeant, en faisant sans doute référence à l'envolée de la plupart des coûts.