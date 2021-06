Carrefour : ne prolongera pas l'aventure avec Tesco

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Carrefour et Tesco ne vont pas prolonger leur alliance aux achats au-delà du cadre opérationnel de trois ans convenu en 2018. L'alliance prendra ainsi officiellement fin le 31 décembre 2021.

Au cours des trois dernières années, Carrefour et Tesco ont bénéficié de diverses opportunités d'achat en commun dans les catégories alimentaires et non-alimentaires, permettant d'accéder à de nouveaux fournisseurs, de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux produits. À l'avenir, les deux sociétés ont convenu qu'elles poursuivraient ce travail de manière indépendante et privilégieraient leurs propres opportunités, en s'appuyant sur l'expérience acquise et les progrès réalisés au cours de la période de mise en oeuvre de l'alliance, précisent les deux géants de la distribution.