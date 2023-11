Carrefour mobilise ses magasins et ses collaborateurs pour la 39ème collecte des Banques alimentaires

(Boursier.com) — Partenaire historique de la collecte des Banques Alimentaires depuis 1995, Carrefour répond présent cette année encore à ce grand rendez-vous citoyen et accueillera la collecte dans plus de 1.200 magasins du 24 au 26 novembre 2023.

A travers cette mobilisation et l'engagement de ses équipes, l'enseigne souhaite rappeler l'importance des valeurs de solidarité et de partage, alors que les plus démunis sont davantage confrontés à la précarité en cette période...

Afin de renforcer son soutien aux antennes des Banques Alimentaires, l'enseigne propose également au cours de ces 3 jours de collecter une offre de produits partages :

*20 centimes pour l'achat d'un paquet de 12 Yaourt Nature Carrefour Classic;

*1 produit donné pour l'achat de 2 références de la gamme bluebox 1kg de la marque Barilla;

*50 centimes pour l'achat de 2 produits St Morêt;

*1 conserve Bonduelle pour l'achat de trois produits Bonduelle (gamme conserve ou surgelé);

*Pour l'achat de 12 steaks hachés Socopa - 2 steaks surgelés offerts;

*Pour l'achat d'une boîte de 20 oeufs "De nos villages" achetés : 2 oeufs offerts.

Des animations, telles que la vente de paniers solidaires, viendront compléter les dons.

"En 2023, encore plus que les années précédentes, la collecte des Banques alimentaires est cruciale pour aider à lutter contre la précarité alimentaire. Les Banques alimentaires peuvent compter sur Carrefour pour déployer le dispositif le plus large possible, auprès de nos clients et de nos collaborateurs, en magasins, en entrepôts et au siège, pour faire de cette 39ème collecte un succès de mobilisation et de générosité". Carine Kraus, Directrice de l'Engagement du Groupe Carrefour.

Carrefour : partenaire quotidien des Banques Alimentaires

Au-delà de la collecte, qui permet de collecter 10% des produits distribués chaque année par les Banques Alimentaires, Carrefour accompagne l'association tout au long de l'année à travers deux grands axes d'action :

-le don de denrées alimentaires issues des entrepôts et des ramasses magasins. Au total, avec les collectes, 6 769 tonnes de produits ont été récoltés en 2022 soit l'équivalent de plus de 13,5 millions de repas

-des dotations financières par le biais de sa Fondation, qui permettent d'encourager le mieux manger auprès des publics précaires en finançant des formations à l'alimentation saine, comme le programme "Bons Gestes et Bonne Assiette".

"Nos collaborateurs restent par ailleurs engagés aux côtés des Banques Alimentaires au quotidien : 80 d'entre eux participent notamment, aux côtés d'autres bénévoles de l'association, au programme Carrefour de mécénat de compétences" conclut le groupe.