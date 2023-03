Carrefour : les salariés bientôt actionnaires !

(Boursier.com) — Afin que l'ensemble des collaborateurs du groupe Carrefour puissent participer et s'associer directement à la valeur créée par l'entreprise, Carrefour lance Carrefour Invest. Proposée à près de 335.000 collaborateurs en France et dans 7 autres pays -Argentine, Belgique, Brésil, Espagne, France, Italie, Monaco, Pologne et Roumanie- l'offre Carrefour Invest traduit "la volonté du groupe de les associer dans des conditions privilégiées à la performance de l'entreprise, et de leur permettre d'accompagner Carrefour dans ses engagements en matière de RSE, au travers du financement de projets sociaux et environnementaux".

"Un tel dispositif manquait à notre Groupe. Ce programme d'actionnariat salarié vient enrichir le modèle social de Carrefour, qui est déjà très attractif, et permet à nos collaborateurs d'être associés plus directement encore à la performance du groupe. En proposant des conditions d'investissement privilégiées et sûres pour devenir actionnaire de Carrefour, ce plan s'adresse à tous nos collaborateurs, et il constituera un facteur de succès de notre plan Carrefour 2026.'', a déclaré Alexandre Bompard, Président Directeur-Général du Groupe Carrefour.

Le prix de souscription et la date de la période de souscription/ rétractation seront arrêtés par décision du Conseil d'administration, ou du Président-Directeur Général agissant sur délégation. Le prix de souscription pour les deux formules sera égal à 85% du prix de référence (moyenne des cours de clôture de l'action Carrefour sur le marché Euronext Paris, pendant les 20 jours de bourse précédant la date de sa fixation).

La période de réservation de l'offre Carrefour Invest court du 1er au 20 mars 2023. La fixation du prix de souscription est prévue le 3 mai. La période de souscription/ rétractation sera ouverte du 5 au 9 mai pour une livraison des actions, le 31 mai.

Ces dates sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées.

L'admission des actions nouvelles Carrefour aux négociations sur le marché Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120172) sur la même ligne que les actions existantes sera demandée dès que possible après la réalisation de l'augmentation de capital prévue le 31 mai.

Ces nouvelles actions porteront jouissance courante et seront assimilées aux actions existantes.

Rappelons que les souscripteurs devront conserver les actions souscrites en direct ou les parts de FCPE jusqu'au 31 mai 2028 (inclus), sauf survenance d'un cas de déblocage anticipé.

L'action Carrefour est actuellement sur un cours de 18,07 euros.