Carrefour : les analystes veulent positiver

(Boursier.com) — Carrefour campe sur les 18 euros ce jeudi, alors que Morgan Stanley reste à 'surpondérer' sur le distributeur avec un objectif relevé de 21 à 21,90 euros. Le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires semestriel de 45,44 milliards d'euros, en hausse de 11,2% en données comparables, avec un résultat net ajusté, part du groupe, en progression de 5,1% à 326 ME. Le management a confirmé ses objectifs 2023, à savoir la poursuite de la croissance de l'Ebitda, du résultat opérationnel courant et du cash-flow libre net.

Dans un contexte d'inflation record en Europe, marqué par la baisse des volumes dans la plupart de ses marchés, Carrefour dit "avoir démontré la solidité de son modèle et sa capacité à gérer les coûts". Il a noté l'accélération des ventes des produits de marque distributeur, en hausse au premier semestre de 3 points en rythme annuel pour représenter plus de 35% du chiffre d'affaires alimentaire sur la période.

Les ventes dans les hypermarchés français, la principale activité du groupe dans l'Hexagone, ont augmenté sur la période janvier-juin de 6,3% sur un an. Au deuxième trimestre uniquement, elles ont progressé de 6,6%. Au Brésil, deuxième marché du groupe, Carrefour a indiqué avoir bouclé l'intégration de Grupo BIG avec six mois d'avance sur le calendrier, ayant converti un total de 129 enseignes, soit 5 de plus que l'objectif initial.

Le distributeur a par ailleurs poursuivi son plan de rachat d'actions de 800 millions d'euros, avec 400 millions d'euros réalisés à ce jour...

Contexte plus difficile en Amérique latine

La force de Carrefour en France a contribué à compenser un contexte plus difficile en Amérique latine et dans le reste de l'Europe au premier semestre, affirment les analystes... Jefferies note ainsi qu'"une forte amélioration de l'EBIT en France a compensé une toile de fond difficile en Amérique latine et un manque surprenant de progrès en Europe". La conférence téléphonique de présentation a confirmé que la direction est à l'aise avec sa guidance 2023. L'abondance de "vents arrière" fournit une solide configuration pour le reste de 2023 et jusqu'en 2024, ajoute le broker.

"La confirmation des objectifs annuels suggère que la plus grande concentration de Carrefour sur le consommateur et l'amélioration de la productivité opérationnelle et financière ont un potentiel supplémentaire", ont estimé les analystes de BI... Le bond de l'Ebit ajusté français et l'amélioration du cash-flow sont des signes que la stratégie de Carrefour fonctionne. Cela a probablement compensé la baisse de la marge latino-américaine, précise BI. A noter qu'Oddo BHF avait aussi ajusté sa cible de 19 à 20 euros avec un avis à 'surperformer'.