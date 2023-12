Carrefour : les 7.000 petites supérettes de proximité de Casino dans le viseur ?

(Boursier.com) — Casino continue à faire parler. Le distributeur, sous le coup d'une procédure de sauvegarde accélérée, voit tour à tour ses rivaux se manifester pour tenter de reprendre quelques-uns, ou un grand nombre, de ses magasins. Selon les informations des 'Echos', Carrefour aurait fait une offre sur les 7.000 petites supérettes de proximité sous les enseignes Petit Casino, Vival, Spar ou Sherpa. " Des magasins qui ne figuraient pas dans le périmètre de vente annoncé par Casino ", rappelle le quotidien. La proposition du géant des hypers comprendrait également plusieurs dizaines d'hypers et supermarchés. Mais Carrefour n'est logiquement pas seul en lice puisque Lidl serait très intéressé pour reprendre le gros des supers et des hypers tandis que Auchan et Intermarché feraient équipe pour s'offrir les supers et les hypers. Casino pourrait annoncer le nom des heureux élus dans la journée.