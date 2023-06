Carrefour : le titre dopé par Morgan Stanley

(Boursier.com) — Carrefour pointe dans les premières positions du CAC40 en début de séance avec un titre qui gagne plus de 3% à 17,3 euros. Le flux acheteur sur le dossier est à relier à une note de Morgan Stanley qui a initié le suivi du distributeur avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de 21 euros. La banque affirme que les plans de rachat de titres, la croissance des bénéfices et la valorisation attrayante en font un premier choix parmi les détaillants alimentaires européens. "Nous pensons que Carrefour restituera l'équivalent en espèces de plus de 35% de sa capitalisation boursière au cours des 3 prochaines années", ajoute le broker. Le ratio cours/bénéfice de 7,8 ne saisit pas le potentiel des économies de coûts et des rachats d'actions.