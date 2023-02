Carrefour : le titre bondit après une solide publication annuelle

(Boursier.com) — En tête du SBF120, Carrefour s'adjuge plus de 5% à 17,3 euros à l'ouverture du marché parisien, les investisseurs saluant la belle publication du distributeur. Le groupe dirigé par Alexandre Bompard a fait état d'une hausse de 4,6% (à changes constants) de son résultat opérationnel courant à 2,38 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires en progression de 8,5% en données comparables à 90,8 MdsE, grâce à des gains de parts de marché dans tous ses pays clés. En France, où les hypermarchés ont été attractifs grâce à leurs offres à prix réduits en période de forte inflation, le résultat opérationnel courant a bondi de 10,2% à 834 ME. Le groupe a également enregistré une croissance record (+2,8%) de son cash-flow libre net à 1,26 milliard d'euros.

Fort de ces résultats, Carrefour va augmenter son dividende de 8%, soit 0,56 euro par titre, et lancer un nouveau plan de rachat d'actions de 800 millions d'euros, après 750 ME réalisés en 2022 et 700 ME en 2021.

Après avoir atteint l'an dernier "l'ensemble de ses objectifs opérationnels", le premier distributeur européen anticipe une croissance de ses trois indicateurs clés cette année : EBITDA, résultat opérationnel courant et cash-flow libre net.

Nishant Choudhary, analyste chez Alphavalue ('achat'), note que le distributeur vise désormais un flux de trésorerie disponible net de 1,7 milliard d'euros d'ici 2026, ce qui est légèrement supérieur aux attentes. Il cite une dynamique positive et des gains de parts de marché dans les régions clés. L'intégration de Grupo Big est par ailleurs en bonne voie en Amérique latine. Barclays ('surpondérer') affirme que "Carrefour se négocie avec une décote excessive par rapport à ses pairs compte tenu de sa solide génération de FCF". Compte tenu du nouveau programme de rachat de titres, le cash return total pour les actionnaires s'élève à environ 10% de sa capitalisation boursière.