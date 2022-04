Carrefour : le marché se focalise sur la légère déception en France, le titre recule

(Boursier.com) — A contre-courant, Carrefour abandonne 3,1% à 19,7 euros sur le marché parisien. Le distributeur subit des prises de profits après sa belle performance boursière depuis le début de l'année. La publication trimestrielle du groupe d'Alexandre Bompard est globalement conforme aux attentes des analystes même si certains pointent la relative déception de l'activité en France. Sur les trois premiers mois de 2022, le numéro un européen de la distribution alimentaire a enregistré un chiffre d'affaires de 20,239 milliards d'euros, en hausse de 3,4% en données comparables. Les ventes sont restées stables en France, alors qu'elles affichent une croissance de 3,4% en Espagne et de 7,5% au Brésil.

Le groupe a confirmé viser un flux de trésorerie disponible supérieur à un milliard d'euros cette année et, face à l'accélération de l'inflation, il a porté son objectif annuel de réduction des coûts à 900 millions d'euros, dans le cadre du plan d'économies en cours, porté à 2,7 milliards pour la période 2021-2023.

Jefferies ('achat') affirme que les revenus du premier trimestre montrent une "forte progression" et des gains de parts de marché dans les trois zones géographiques clés de l'épicier que sont la France, le Brésil et l'Espagne. La Pologne et la Roumanie se sont montrées "robustes", l'immigration en provenance d'Ukraine ayant stimulé la dernière partie du trimestre. Il y a de nombreux éléments pour la valorisation de Carrefour qui sont "bien favorables" et justifient un cours de bourse plus élevé même si aucune offre de rachat ne devait se concrétiser, souligne l'analyste.

Pour Bernstein ('sous-performance'), la performance du premier trimestre a été bonne dans tous les segments, mais c'est le Brésil qui tire son épingle du jeu, et globalement l'Amérique latine qui continue d'être le moteur de croissance du groupe. Les hypermarchés français restent faibles, ce qui met en évidence la faiblesse du format, ajoute le spécialiste.

Dans un environnement inflationniste, Carrefour a continué de gagner des parts de marché sur ses principaux marchés (France, Brésil et Espagne), tandis que l'accent mis sur la satisfaction client et la compétitivité (renforcement des gammes de valeur) continue à profiter au groupe, affirme pour sa part Stifel. L'autorisation attendue avant fin juin 2022 de l'acquisition brésilienne de Grupo Big devrait permettre à Carrefour de capitaliser sur son leadership dans le pays. A l''achat' sur le dossier, l'analyste a porté son objectif de 20 à 23 euros.

"La France a été un cran en dessous des attentes, tandis que le ton employé quant aux perspectives, bien que raisonnable dans le contexte actuel, n'est pas de nature à enthousiasmer. Par conséquent, nous nous attendons à voir quelques mouvements dans les actions à court terme, dans le contexte de leur récente surperformance et au vu de leur positionnement", note pour sa part Morgan Stanley.

Pour Barclays, Carrefour a dévoilé des ventes supérieures aux attentes, mais les investisseurs se concentrent sur ce qu'il décrit comme un "petit" raté pour l'épicier sur son marché domestique. Le rythme du premier trimestre a été principalement tiré par des performances meilleures que prévu en Europe et en Amérique latine, tandis que l'activité en France a été "un peu" plus faible qu'anticipé, notamment du côté des hypers. La France a connu un ralentissement séquentiel en raison d'une base de comparaison plus exigeante car le pays était en confinement sur la période de l'année précédente, avec des bars et des restaurants fermés, précise l'analyste, qui constate également une inflation alimentaire plus faible que dans les autres pays européens. Néanmoins, Carrefour a continué de gagner des parts de marché sur la période.

Enfin, à noter que HSBC ('achat') a rehaussé sa cible de 22 à 24 euros.