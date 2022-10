Carrefour : le marché salue le rehaussement de la guidance de cash-flow libre net

(Boursier.com) — Les distributeurs sont à l'honneur ce matin. Outre Casino, Carrefour est également bien orienté au lendemain de son point trimestriel avec un titre qui gagne plus de 5% à 16,2 euros. Le groupe a enregistré une croissance de 19% en données publiées au troisième trimestre, soit +11,3% à périmètre constant, avec des revenus de 23,73 MdsE, reflétant des gains de parts de marché dans tous les pays clés, dans un contexte d'accélération de l'inflation.

En France, le chiffre d'affaires progresse de 6,6% LFL (+7,8% LFL en alimentaire et -2,2% LFL en non-alimentaire), contre 4,35% attendu par les analystes. La part de marché du Groupe continue de progresser sur le trimestre (+0,3 point en valeur et +0,5 point en volumes au T3), notamment dans les formats hypermarché et proximité.

Sur la base des bonnes performances opérationnelles enregistrées au troisième trimestre et de la poursuite des tendances observées récemment pour la fin de l'année, le Groupe anticipe désormais une génération de cash-flow libre net nettement supérieure à 1 milliard d'euros en 2022 (contre au moins 1 MdE précédemment).

Bryan Garnier ('achat') évoque une publication solide et qualitative, avec des tendances de ventes LFL supérieures aux prévisions dans tous les pays. Le mois d'octobre n'a pas montré d'inflexion de tendance jusqu'à présent et la société s'adapte bien à ce nouvel environnement inflationniste. La direction a confirmé que la société était sur la bonne voie pour répondre aux attentes du consensus au niveau de l'EBIT pour l'exercice 22, tout en améliorant sa prévision de cash-flow libre net.