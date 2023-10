Carrefour : le marché positive

(Boursier.com) — Carrefour échappe à la morosité ambiante avec un titre qui progresse de 5,9% à 16,5 euros ce jeudi matin à Paris. Le distributeur a affiché une bonne dynamique commerciale au troisième trimestre, dans un contexte de ralentissement de l'inflation. La croissance du chiffre d'affaires est de +9% à 23,629 MdsE en comparable (consensus de 7,47%) avec une forte progression des ventes de produits à marque propre, qui dépassent 35% des ventes alimentaires (+3pts vs T3 2022) et une accélération de la GMV e-commerce, en hausse de 31% au T3, dont +16% en France.

Le Groupe a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2023, à savoir croissance de l'EBITDA, du Résultat Opérationnel Courant et du cash-flow libre net. Carrefour poursuit par ailleurs son programme de rachat d'actions de 800 ME en 2023, avec 664 ME réalisés au 20 octobre.

Jefferies ('achat') met en avant les performances particulièrement solides en France et en Europe. Le Brésil est légèrement en-deçà des attentes, mais des signes d'une réduction précoce des pressions sur les volumes et de mix dans le pays devraient contribuer à soutenir les marges. Citi ('achat') note que la réaffirmation des prévisions pour l'exercice 2023 concernant la croissance annuelle de l'Ebitda, de l'Ebit et du flux de trésorerie disponible net est positive, en contradiction avec les attentes de Citi pour un deuxième semestre plus difficile en Amérique latine et une progression plus modérée de l'Ebit en France. L'Espagne et l'Italie sont " robustes ", tandis que la Belgique est également forte, le Brésil toujours faible mais avec de meilleurs résultats, ajoute la banque. Enfin, Bernstein ('performance de marché') parle d'une performance robuste grâce à des attentes "soigneusement gérées".