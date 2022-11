Carrefour : le marché n'est pas très emballé par le nouveau plan stratégique

(Boursier.com) — Très attendus, Carrefour comme Renault perdent du terrain après la présentation de leur plan stratégique respectif. Dans le cadre de 'Carrefour 2026', le distributeur va augmenter son rythme d'investissements annuels à 2 milliards d'euros (contre 1,7 MdE) et se fixe l'objectif d'un cash-flow libre net supérieur à 1,7 MdE à horizon 2026, contre nettement supérieur à 1 milliard d'euros cette année.

Pour atteindre cette guidance et aider ses clients face aux enjeux de pouvoir d'achat et pour faire face aux défis climatiques, Carrefour va placer sa marque propre au coeur de son modèle commercial. Elle représentera 40% du chiffre d'affaires alimentaire en 2026 (vs. 33% en 2022). En outre, le groupe va développer à marche forcée ses formats de magasins discounts avec un parc de plus de 470 Atacadão attendu au Brésil en 2026 (+200 vs. 2022) et le lancement d'Atacadão en France à l'automne 2023. Le management a par ailleurs confirmé ses initiatives en e-commerce ainsi que l'objectif de 10 MdsE de GMV e-commerce en 2026.

La rationalisation du groupe n'est pas oubliée puisque la transformation de tous les processus opérationnels grâce au digital et à une organisation repensée, devraient contribuer à générer 4 MdsE d'économies de coûts d'ici 4 ans. La firme affiche également une politique énergétique ambitieuse puisqu'elle table sur une baisse de sa consommation d'énergie de 20% en 2026 (dès 2024 en France) et sur l'utilisation de parkings pour la production d'énergie photovoltaïque (4,5 millions de mètres carrés de panneaux solaires en 2026).

Nommé en juillet 2017 à la tête du distributeur avec pour objectif de le redresser, Alexandre Bompard a été reconduit en mai 2021 pour un nouveau mandat de trois ans. Il doit désormais poursuivre la stratégie de redressement et de transformation du groupe dans un contexte inflationniste accentué par la guerre en Ukraine et sans les ressources financières dont il aurait pu disposer si les projets de rapprochement avec le canadien Couche-Tard et le français Auchan n'avaient pas tous les deux échoué l'an dernier.

"Le CMD nous semble avoir une saine ambition de croissance et d'expansion, tout en ayant à coeur de faire progresser le FCF et le retour aux actionnaires. Nous en avons une lecture positive", affirmait Oddo BHF ('surperformer') avant l'ouverture des marchés.

Bernstein ('performance de marché') juge la stratégie "préoccupante", car elle se concentre sur l'expansion, sans prendre les mesures nécessaires pour simplifier le groupe telles que des cessions de marché, la réduction de l'espace et la compétitivité prix. L'analyste s'attendait à un plan "plus radical" par rapport aux 'améliorations habituelles'. Il juge toutefois positifs l'accent mis sur la marque de distributeur, le changement du modèle des hypers et l'engagement à augmenter le dividende en numéraire.

UBS ('neutre') explique que la nouvelle stratégie 2026 permettra de générer un plus important flux de trésorerie disponible malgré l'augmentation des dépenses d'investissement. Pourtant, il considère que l'absence de commentaires à court terme et le chargement probable du flux de trésorerie disponible en fin de période sont susceptibles d'entraîner une réaction plus modérée du titre. Jefferies ('achat') indique lui que les investisseurs se méfient de la capacité du groupe à continuer à délivrer sur le front des flux de trésorerie disponibles. Par ailleurs, il souligne que les opportunités de fusions-acquisitions sont reléguées au second plan mais aussi que le groupe s'engage à des retours exceptionnels de cash chaque année.

Carrefour redonne 1,5% à 16,3 euros en début d'après-midi à Paris.