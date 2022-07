Carrefour : le juste prix ?

(Boursier.com) — Carrefour se stabilise sur les 16,70 euros ce vendredi après avoir publié une croissance du chiffre d'affaires de +17,2% au T2 en données publiées, soit +7,3% en comparable, sur une base de comparaison élevée... La croissance du chiffre d'affaires est de +13,2% au S1 en données publiées, soit +5,4% en organique, tirée par des gains continus de parts de marché dans tous les pays clés

Le groupe met en avant une accélération du e-commerce au T2 2022 avec une croissance de GMV de +22% après +10% au T1 2022.

La hausse du résultat opérationnel courant ressort à +10% et de +1,6% à changes constants, à 814 ME au S1, avec une marge stable de 2,1%. Le résultat net ajusté part du Groupe est en léger repli en passant à 325 ME contre 337 ME...

Carrefour a fait état d'une amélioration de +110 ME du cash-flow libre net à -1.880 ME au S1 2022.

Le groupe confirme enfin l'objectif d'une génération de cash-flow libre net d'au moins 1 MdE en 2022 et un programme de rachat d'actions de 750 ME a été réalisé au premier semestre...

Parmi les derniers avis de brokers, Bernstein a relevé de "sous-performance" à "performance en ligne" son avis sur Carrefour et a remonté sa cible de 15,5 à 16,5 euros.