Carrefour : le chiffre d'affaires TTC du 1er trimestre progresse de +4,2%

Carrefour : le chiffre d'affaires TTC du 1er trimestre progresse de +4,2%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En comparable (LFL), le chiffre d'affaires TTC du 1er trimestre du groupe Carrefour progresse de +4,2%. Le chiffre d'affaires TTC du Groupe s'établit à 18.564 ME pre-IAS 29, soit une hausse de +2,2% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change défavorable de -6,7%, principalement dû à la dépréciation du real brésilien et du peso argentin, la variation totale du chiffre d'affaires à changes courants s'établit à -4,5%. L'effet essence est défavorable de -1,1%. L'impact de l'application de la norme IAS 29 est de +13 ME.

France : confirmation de la dynamique de croissance

Au T1 2021, Carrefour affiche une croissance de +3,5% en comparable en France (+2,3% LFL en alimentaire, +12,7% LFL en non-alimentaire).

Les hypermarchés (+3,3% LFL / +2,1% LFL moyen sur 2 ans) affichent une croissance solide sur chacun des trois mois du trimestre, y compris en mars sur une base de comparaison élevée. Les magasins hypermarchés gagnent +0,3 point de part de marché vs leur circuit de référence3. Le non-alimentaire affiche une solide performance de +10,8%, malgré la fermeture en mars de rayons non essentiels dans plusieurs régions. L'alimentaire est en croissance de +1,7% LFL, sur une base de comparaison élevée

Les supermarchés (+7% LFL / +7,5% LFL moyen sur 2 ans) poursuivent leur très bonne dynamique et continuent de surperformer significativement leur circuit de référence1

La proximité (-2,8% LFL / +4,1% LFL moyen sur 2 ans) affiche une bonne dynamique de croissance en janvier et février (+4,5% LFL), malgré le couvre-feu qui a pénalisé les achats de fin de journée. La performance du trimestre ressort en légère baisse au regard d'un historique élevé, le confinement strict de mars 2020 ayant particulièrement bénéficié à la proximité (+24,9% LFL en mars 2020)

Les activités de Promocash restent pénalisées par la fermeture des restaurants

La GMV e-commerce alimentaire enregistre une croissance de +51%. Carrefour confirme son leadership sur la livraison à domicile. Le Groupe accélère le déploiement de son offre en signant un partenariat avec Deliveroo et en portant à 2.000, d'ici fin 2021, le nombre de magasins ou points de contact offrant un service d'e-commerce Carrefour.

ANNONCE D'UN RACHAT D'ACTIONS DE 500 ME

Carrefour annonce que son Conseil d'Administration a approuvé des opérations de rachat d'actions Carrefour, en vue de leur annulation future, portant sur un montant maximal de 500 millions d'euros, soit environ 4% de la capitalisation boursière du Groupe.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de la politique d'allocation de capital annoncée le 18 février dernier, visant à atteindre un équilibre adéquat entre poursuite des investissements, croissance externe et retour aux actionnaires.

Ces opérations de rachat reflètent la confiance du management dans la performance opérationnelle du Groupe, sa génération de cash-flow libre et ses perspectives, confortée par un excellent premier trimestre.

Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du programme de rachat d'actions de Carrefour, tel qu'autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires du 29 mai 2020 et valable jusqu'au 28 novembre 2021, et le cas échéant, sous réserve de l'approbation de la 20ème résolution proposée au vote des actionnaires, par l'Assemblée Générale qui se tiendra le 21 mai 2021.

Carrefour mandatera un ou plusieurs intermédiaires financiers indépendants chargés de la mise en oeuvre de ces rachats, dans le respect de la réglementation en vigueur, notamment en termes de prix et de volume d'actions susceptibles d'être rachetées quotidiennement.

Sous réserve des conditions de marché, Carrefour envisage que ces opérations interviennent d'ici la fin de l'exercice 2021.

Le groupe communiquera périodiquement sur l'état d'avancement de ces rachats, en vue d'assurer la bonne information des investisseurs et du marché.

CARREFOUR, ENTREPRISE ENGAGÉE

Trois ans après la création de son indice RSE et Transition Alimentaire, Carrefour rehausse ses objectifs et en fixe de nouveaux.

Carrefour rehausse, d'une part, ses objectifs sur plusieurs thématiques pour confirmer et renforcer son engagement en matière de pêche durable, de lutte contre la déforestation, de nutrition et de santé, de produits locaux ou encore de réduction des emballages

Le Groupe se fixe, d'autre part, de nouveaux objectifs sur la nutrition, la réduction de l'empreinte carbone des produits vendus, l'engagement des fournisseurs de marques nationales, la diversité et l'engagement des collaborateurs

Par ailleurs, Euronext a annoncé le 22 mars dernier que Carrefour faisait partie du nouvel indice CAC 40 ESG.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PLAN CARREFOUR 2022

Le Groupe réitère les orientations du plan stratégique Carrefour 2022 et confirme l'ensemble de ses objectifs opérationnels et financiers.

Objectif de progression du NPS Groupe à horizon 2022 de +30 points depuis le début du plan

Un tiers du chiffre d'affaires réalisé via des produits à marque Carrefour en 2022

2.700 ouvertures de magasins de proximité à horizon 2022

Objectifs financiers

4,2 MdsE de GMV e-commerce alimentaire en 2022

4,8 MdsE de chiffre d'affaires en produits bio en 2022

2,4 MdsE d'économies de coûts additionnels d'ici 2023 en année pleine (en complément des 3 MdsE déjà réalisés à fin 2020)

Cash-flow libre net d'un niveau supérieur à 1 MdE par an dès 2021 (après décaissement des charges exceptionnelles, notamment liées aux plans de restructuration)

Niveau annuel d'investissements (capex) de l'ordre de 1,5 MdE à 1,7 MdE

Cessions additionnelles de 300 ME d'actifs immobiliers non stratégiques à horizon 2022.

AGENDA

Assemblée générale : 21 mai 2021

Chiffre d'affaires du second trimestre et résultat du premier semestre 2021 : 29 juillet 2021.